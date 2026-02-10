本田響矢、ディオールイベント来場 パリコレ観覧への夢語る「実際に、パリに行って…」
俳優の本田響矢が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
【全身ショット】トラッドな趣を感じさせる着こなしを披露した本田響矢
本田はツイードジャケットにデニムを組み合わせた、トラッドな趣を感じさせる着こなし。首元のシルクスカーフが優雅なアクセントになり、さわやかな魅力を引き立てており、本田は「全体的に遊び心のあるスタイルがジョナサンらしさを感じます」とポイントを紹介した。
夢のような壮麗な空間となっている同所にちなみ、これからの夢について「コレクションにもあった装いでこさせていただいたのですが、やはり実際に、パリに行ってコレクションを見たいなと思いました」と意欲をみせた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
