32¿Í¿©ÃæÆÇ1¿Í»àË´¡¢Åçº¬¡¡¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡½Ð
¡¡Åçº¬¸©¤Ï10Æü¡¢Æ±¸©ÂçÅÄ»Ô¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢Æþ½ê¼Ô¤È¿¦°÷·×32¿Í¤¬ÓÒÅÇ¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢¤¦¤ÁÆþ½ê¼Ô1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¯¾É¼Ô¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£»àË´¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7¡Á8Æü¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æþ½ê¼Ô63¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ8Æü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÁÊ¤¨¤¬Áê¼¡¤®¡¢1¿Í¤¬Æþ±¡¡¢»àË´¤·¤¿¡£»î¿©¤·¤¿¿¦°÷1¿Í¤âÈ¯¾É¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±»ÜÀßÆâ¤ÇÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡×¤ò10¡Á14Æü¤Î5Æü´Ö±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£