ゼロイチファミリア期待の新人・羽瀬レイナさんのFLASHデジタル写真集「羽瀬レイナ このスタイル、反則級」がリリースされました。



【写真】王道美女の言葉がぴったり！グラドル羽瀬レイナさん

桃月なしこさんらが所属するゼロイチファミリアから注目の新人の登場です。高身長にキュッと締まったくびれが映えるスタイルはインパクト抜群。バスルームやベッドルームでは大人っぽい表情を上品に、散歩やサンドイッチ作りでは思わず距離が近くなるような自然体の姿を切り取りました。「こんな彼女がいたら……」と妄想が止まりません。



羽瀬さんはFLASHで記念すべき初グラビアを披露。5ページにわたり、緊張感の中にも大人の余裕を感じさせる表情を見せてくれました。OLとして働いていた羽瀬さんは、日本レースクイーン大賞で新人賞＆グランプリをW受賞し、伝説のレースクイーンの異名を持つタレント兼レースクイーンの川瀬もえさんに憧れて上京したそうです。インタビューでは高校時代から現在に至るまでの歩みを語っています。



【羽瀬レイナさんプロフィール】

はせれいな 26歳 1999年11月24日生まれ 福岡県出身 T165・B85W58H90 端正な顔立ちと美しいくびれが魅力の王道美女。ゼロイチゲーム部所属、趣味はサバゲー。最新情報は公式X（@reina_hase）、公式Instagram（@ hasereina）