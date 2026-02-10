元「シブがき隊」メンバーが年1万キロ走る「愛車」

2025年12月23日、元シブがき隊でタレントの布川敏和さんがInstagramを更新し、「冬支度で、おNEWのスタッドレスタイヤに履き替えてきた!」とつづり、愛車のタイヤを交換して冬仕様にしたことを報告しました。

今回、タイヤ交換したクルマは、ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」。今まで、自身のSNSやブログにて頻繁に紹介していた布川さんの長きにわたる愛車です。

2021年3月に更新されたInstagramで、布川さんの“初代”ヴェゼルが登場。この時点で「6年間 乗り続けているが、 現在でも問題なくとても気に入って乗っています」と紹介されているので、布川さんのヴェゼル歴は2015年からということがわかります。

ローダウンをはじめ細部までカスタマイズされ、見るからにこだわりがこめられた様子の濃紺色の初代ヴェゼルでした。

そんな布川さんは、2代目ヴェゼルのプロモーションにおいて“アンバサダー”の一員となり、CMなどに出演。

その後、2021年6月27日更新のブログにおいて、同年4月に発売されたフルモデルチェンジ版・新型ヴェゼル（2代目モデル）を購入したことを報告しました。

カラーはシブめの「メテオロイドグレ―メタリック×ブラック」ツ―トンをチョイスしており、「実車を見たら半端なくカッチョイイじゃん〜！！！」「最高に“シーウレ”嬉しい〜」と、喜びの心境を語っています。

Instagramにも、オシャレなグレージュ内装がチラッと写っていることから、上級グレード「e：HEV PLaY」だと思われます。

そんな2台目（2代目）の新型ヴェゼルには、数々のカスタマイズを施しているという布川さん。たとえば、クルマの前後に付けられた「H」マークは重厚感漂う「ブラッククロームエンブレム」になっているようです。

加えて、2021年7月11日更新のInstagramでは窓に取り付ける網戸を取り付けたことも報告。その目的については、「車中泊ソロ・カーキャンプを企てているからなのであるぅ〜〜〜」と明かしています。

さらに、2021年10月14日更新のInstagramでは、車内の4つのパーツ（パワースイッチ、シフトノブ、パーキング･ブレーキホールド、パドルシフト）のカラーリングをブラックやグレーからシルバーへリニューアルしたことが報告されていました。

そして、新型ヴェゼル購入から3年後にあたる2024年6月18日更新のブログにて、ヴェゼルを車検に出したことを明かした布川さん。「走行距離は30327km。1年間で1万キロ計算でした」と報告しており、「3年間乗った感想は普段使いにトータル的にとても良いクルマです」と感想をつづっています。

なかでも、特に気に入っているポイントは「Bレンジでの回生ブレーキ。アクセルペダルを離した時の減速が4段階あって良く使ってます。追従機能と車線維持システムで, 半自動運転で超楽なんです」「モーターのパワーもなかなかです」「内外装の飽きないデザインもGoodです〜」など、枚挙にいとまがない模様。

アイドル全盛時代の18歳のときにトヨタ「ソアラ」を買い、そこからメルセデス・ベンツ「450SLC」、ポルシェ「944」、日産「シーマ」、トヨタ「セルシオ」などを乗り継いできたという布川さん。数々の愛車遍歴を重ねてきた彼ですが、クルマ選びに関しては独自の基準があるのだそう。

2021年2月14日放送「GARAGE HERO’s〜愛車のこだわり〜」（TBSラジオ）にゲスト出演した際、以下のように明かしています。

「高級車だから選ぶのではない。ステータスで選ぶのではなく、本当に良いと思ったクルマだけを選ぶ。高級車をくれるといわれても、欲しいと思わなければ断る」

自他ともに認める“クルマ好き”の布川さんが、長きにわたって愛車にしてきたヴェゼル。「とても良いクルマです」というコメントにも説得力があります。