Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が2月9日、自身のInstagramを更新。昨年行われたドームツアーの臨場感が伝わるライブ写真を公開した。

（関連：【写真】ミセス 大森元貴、ドームツアー『BABEL no TOH』ライブ写真を投稿 「スケールすごすぎ」「あの場所に戻りたい」）

2025年10月から12月にかけて開催されたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』。デビュー10周年を迎えた年の締めくくりに相応しい、自身最大規模の5大ドームツアーとなった。

大森は自身のInstagramに、絵文字と共にライブ写真を投稿している。ライトアップされ盛り上がる観客席側からステージを見た写真から始まり、壮大なステージに降臨した大森の姿なども投稿。壮大なバベルの世界観や思い出を共有した。

コメント欄には「スケールすごすぎる」「写真集にして欲しいぐらいです」「あの場所に戻りたい」「もう懐かしいよー」「バベル最高だった！」とライブを体感した多くのファンからの感想が寄せられた。

（文＝本 手）