USJ、懐かしデザインの新グッズ登場へ！ 開業当初に人気だったアトラクションと豪華コラボ
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届ける予定。そして今回期間限定のフードとグッズの最新情報が公開され、パーク開業当初に人気を博したアトラクションとの豪華コラボレーションが実現したグッズの登場が明らかになった。
【写真】元ネタが分かったらUSJマニア!? USJ25周年を記念して登場する懐かしのグッズたち一覧
■各日の販売数に限りあり
今回発売が決まったのは、パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』とコラボレーションしたオリジナルグッズ。
当時を懐かしむようなヴィンテージ加工を施した「Tシャツ」や、映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして復刻する「アソートクッキー」など、今年ならではのオリジナルグッズが、3月2日（月）から、ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなどで販売されることが決まった。
本グッズの販売数には限りがあるそうで、各日の販売数に達した場合、販売終了となるとのこと。
ちなみに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年コンテンツとして、3月4日（水）からはスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」がハリウッド・エリア 年間パス・センター前で実施予定。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結するほか、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催予定だ。
初期のユニバーサル・スタジオ・ジャパン好きや、ハリウッド映画好きには堪らない25周年になるだろう。
■懐かしのグッズ続々登場
加えて、3月3日（火）から、開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場。
さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場する。ストローについたグローブマークのキャップもポイント。
このほかにも、あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルなアイテムが順次登場予定だという。
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
■各日の販売数に限りあり
今回発売が決まったのは、パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』とコラボレーションしたオリジナルグッズ。
当時を懐かしむようなヴィンテージ加工を施した「Tシャツ」や、映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして復刻する「アソートクッキー」など、今年ならではのオリジナルグッズが、3月2日（月）から、ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなどで販売されることが決まった。
本グッズの販売数には限りがあるそうで、各日の販売数に達した場合、販売終了となるとのこと。
ちなみに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年コンテンツとして、3月4日（水）からはスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」がハリウッド・エリア 年間パス・センター前で実施予定。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結するほか、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャル・グリーティングも期間中、毎日開催予定だ。
初期のユニバーサル・スタジオ・ジャパン好きや、ハリウッド映画好きには堪らない25周年になるだろう。
■懐かしのグッズ続々登場
加えて、3月3日（火）から、開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場。
さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場する。ストローについたグローブマークのキャップもポイント。
このほかにも、あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルなアイテムが順次登場予定だという。
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．