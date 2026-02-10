【義母！2週間預かって】出迎えはナシ！もてなす気もゼロ！だって私は今…＜第10話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第10話 ビジホ
【編集部コメント】
イツキさん、義母が来るのにあわせてホテル生活を始めるとは、なかなかやりますね！ コウタさんに腹を立てていたイツキさん、実はビジネスホテルの長期ステイを予約していたそう。出迎えなしどころか、もてなす気ゼロだったのです。青ざめるコウタさん、とてもいい表情をしていますね（笑）。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
