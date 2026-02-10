USJ、25周年のピカチュウグッズがかわいすぎる！ マスコットやぬいぐるみハットなど登場へ
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届ける予定。そして今回期間限定のフードとグッズの最新情報が公開され、「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜」の開幕に合わせた、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズが公開された。
【写真】USJ“耳がぴょこぴょこ動く”あざとかわいいピカチュウのグッズも 25周年の注目グッズ一覧
■特別なパレードを盛り上げよう
25周年の目玉の1つでもあるのが「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」。3月4日（水）から始まる本パレードは、大人気パレード「NO LIMIT! パレード」をパーク開業25周年を記念した特別バージョンにアレンジしたものだ。
特別演出として、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することができる「“超 Discover U!!! ”タイム」が設けられるほか、ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加することが決まっている。
そんなパレード開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズが3月2日（月）から登場予定。
ピカチュウのグッズは、いつでもどこでもピカチュウがゲストの相棒になってくれそうなデザイン。連れて歩ける「ショルダーストラップ付きマスコット」や、たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインで、“祭り”気分を一気に引き上げる「Tシャツ」、かぶるだけでテンション最高潮になる耳がぴょこぴょこ動く、まるでピカチュウがはしゃいでいるようなかわいさの「ぬいぐるみハット」がラインナップとなっている。
また、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインの「Tシャツ」や、チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントの遊び心満点の「バケットハット」、手にした瞬間からワクワクする、“マリオVSクッパ”の接戦を描いた特別パッケージの「チョコクランチ」などが登場する。
■アニバーサリーグッズも発売
それから「Discover U!!!」をテーマにしたアニバーサリーグッズも発売決定。グッズでは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて作られた25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現している。
超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」のほか、「マスコットキーチェーン」などが誕生予定。
25周年のテーマ“Discover U!!!”がデザインされた「パレードフラッグ」もラインナップとなっており、ほかにも、25周年をお祝いするためにパークの仲間たちが大集合したグッズも新登場する予定だ。
MINIONS TM ＆（C）2026 Universal Studios．
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD．
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
（C）2026 Pokemon． （C）1995−2026 Nintendo／Creatures Inc． ／GAME FREAK inc．
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
■特別なパレードを盛り上げよう
25周年の目玉の1つでもあるのが「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」。3月4日（水）から始まる本パレードは、大人気パレード「NO LIMIT! パレード」をパーク開業25周年を記念した特別バージョンにアレンジしたものだ。
特別演出として、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することができる「“超 Discover U!!! ”タイム」が設けられるほか、ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加することが決まっている。
そんなパレード開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズが3月2日（月）から登場予定。
ピカチュウのグッズは、いつでもどこでもピカチュウがゲストの相棒になってくれそうなデザイン。連れて歩ける「ショルダーストラップ付きマスコット」や、たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインで、“祭り”気分を一気に引き上げる「Tシャツ」、かぶるだけでテンション最高潮になる耳がぴょこぴょこ動く、まるでピカチュウがはしゃいでいるようなかわいさの「ぬいぐるみハット」がラインナップとなっている。
また、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインの「Tシャツ」や、チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントの遊び心満点の「バケットハット」、手にした瞬間からワクワクする、“マリオVSクッパ”の接戦を描いた特別パッケージの「チョコクランチ」などが登場する。
■アニバーサリーグッズも発売
それから「Discover U!!!」をテーマにしたアニバーサリーグッズも発売決定。グッズでは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて作られた25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現している。
超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」のほか、「マスコットキーチェーン」などが誕生予定。
25周年のテーマ“Discover U!!!”がデザインされた「パレードフラッグ」もラインナップとなっており、ほかにも、25周年をお祝いするためにパークの仲間たちが大集合したグッズも新登場する予定だ。
MINIONS TM ＆（C）2026 Universal Studios．
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD．
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
（C）2026 Pokemon． （C）1995−2026 Nintendo／Creatures Inc． ／GAME FREAK inc．
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．