ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¡5·î¤Ë86ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬º£Ç¯½é¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×»ë»¡¡¡¸µµ¤¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¸À
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê10Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Î2·î1Æü¤Ï¼ç¤ËCÁÈ¡Ê3¡¢4·³¡Ë¤¬Îý½¬¤ò¹Ô¤¦ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤âËüÁ´¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¡²¬¤«¤éµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡Ê1¡Á8Æü¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿ÃÞ¸å¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎý½¬Æü¤Ë´é¤ò½Ð¤¹à³§¶Ð¾Þá¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¡ÖËèÆüÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡×¡£²¦²ñÄ¹¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ë¤ÏµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì°Â¿´¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ü³Ê¤È¤Ê¤ëAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿10Æü¤Î²¦²ñÄ¹¤ÎÆ°¤¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅêÆâÏ¢·¸¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤ÏÆâÌî¿Ø¤Î±ß¿Ø¤ØÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÂÇ·â»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Ø½õ¸À¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÂç»ö¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥×¤¤¤¹¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢Í··â¼ê¤ÎºÂ¤òº£µÜ·òÂÀ¤ÈÁè¤¦ÌîÂ¼Í¦¤ÎÂÇ·âÃæ¤Ë¤Ï¡Ö20ËÜÎÝÂÇ¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Í¤§¡£ÌÜÉ¸¤Ï30ËÜ¡¢40ËÜ¤È¹â¤¯ÃÖ¤«¤Ê¤¤ã¡£20ËÜ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ËÆÏ¤«¤º½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¾åÊý½¤Àµ¤òµá¤á¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¶áÆ£·ò²ð¤äËÒ¸¶ÂçÀ®¤é¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Æþ¤ê¡¢¸á¸å¤Î¥é¥¤¥ÖBPÃæ¤Ï»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÁª¼ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢²¦²ñÄ¹¤¬µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸á¸å3»þ²á¤®¡£5·î20Æü¤Ë¤Ï86ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿°ìÊâÊÆ¼÷¤Ë¶á¤Å¤¯¤ªÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤â»ë»¡½éÆü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ì¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥×¤ÎàÆü¾ïá¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë