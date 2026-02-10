13Ç¯Á°¤ËºÆº§¡¢²þÌ¾¤«¤é7Ç¯¡Ä41ºÐ¸µ¥ß¥à¥éàÀ¸ÊüÁ÷ÅÐ¾ìá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÆ©ÌÀ¤Í¤§¡×
¡¡7Ç¯Á°¤Ë²þÌ¾¤·¤¿41ºÐ½÷Í¥¤¬Ä«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¶á±Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×(NHK)¤ËÈþÂ¼Î¤¹¾¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö±Ç²èÂç¹¥¤¤ÊÂìÆ£¸°ì¤µ¤ó¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ØÂçÆÃ½¸¡ª±Ç²è°¦¡Ù¡×¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø±Ç²è°¦¡Ù¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂìÆ£¸°ì¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÆ£¤µ¤È¤ê¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¸þ°æ°ì¹°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥«¥á¥éÃË¤È¤ÎÃÄÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¿å¿§¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö·ÝÌ¾ÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¥ß¥à¥é¤Á¤ã¤óâÁ¤¤¤ï¤¡¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÆ©ÌÀ¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ß¥à¥é¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ÎÅ¨Ìò ¥ß¥à¥é¤µ¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈþÂ¼¤Ï2006Ç¯¤Ë»Ø´ø¼Ô¤Î¶âÀ»¶Á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬10Ç¯¤ËÎ¥º§¡£13Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×(NHK)¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ÝÌ¾¤ò¥ß¥à¥é¤«¤éÈþÂ¼Î¤¹¾¤Ë²þ¤á¤¿¡£