2年連続のプラス予算です。県の新年度の当初予算案が発表され、24年ぶりに9000億円台に上りました。塩田知事は、重要政策として直面する物価高への対応を掲げ、「鹿児島の暮らしを守る」と強調しました。



塩田知事が新年度の当初予算案を発表しました。



（塩田知事）

「総額は9207億2400万円です。物価高から鹿児島の暮らしを守るため生活者や事業者の負担の軽減、県内産業の持続的な賃上げ環境の整備に取り組んでいきます」





今年度より約680億円多い9207億2400万円で2年連続のプラス予算となりました。9000億円台に上るのは、2002年度以来、24年ぶりです。重要政策で最初に掲げたのが直面する物価高への対応です。総合緊急対策として今年度の77億円を倍増させ154億円を計上しました。結婚や妊娠・出産など子育ての希望が叶う社会の実現に585億円をあてます。この他、農林水産業や観光、企業の「稼ぐ力」の向上、県産品の輸出の拡大、防災対策の強化などにも力を入れています。私たちの生活につながる新年度の当初予算案。ポイントについて解説します。新年度の当初予算案は24年ぶりに9000億円台に上りました。2年連続のプラス予算です。塩田知事は「県の財政もしっかり踏まえながら県民のみなさんにとって必要な予算を積み上げた」と説明しました。重要政策に最初に掲げたのが「鹿児島の暮らしを守る」と銘打った物価高への対応です。国の交付金などを活用して県も様々な手を打っていますが新しい事業としては、「子ども食堂物価高騰対策事業」。食材が高騰する中、子ども食堂が提供する食事について県が支援するというもの。そして、もう1つが「県立高校ICT環境の整備事業」です。学習用のタブレット端末の購入が難しい生徒に補助を行うというものです。知事に直接、聞きました。「鹿児島の暮らしを守る」という物価高への対応ですが…（内田直之キャスター）「新規の県の事業としては、子ども食堂物価高騰対策事業、ICT環境整備事業。限定的な方を対象とした事業になっている。2つの事業への知事の思いを聞かせてもらえますか？」（塩田知事）「食費も非常に上がっている中で子供たちの部分、しわ寄せがいかないようにという思いがあります」県としてできることをしっかりやっていきたいとしました。この他、大きな柱に据えたのがこちらの8つです。農林水産業や観光、企業の「稼ぐ力」の向上、結婚、妊娠・出産、子育て関連には、585億円を確保しました。人口の減少に歯止めがかからない中、力を入れました。この他、注目の事業を紹介します。「ワールドマーケット戦略的開拓事業」。鹿児島はいいものは多いけど、PR下手だとよく言われます。県産品の輸出先で未開拓のアメリカの東部や中南部、中東、インドなどへのセールスを知事自ら先頭に立って行うということでした。中東やインドでどんな県産品が人気が出るのか？非常に興味深いですよね。「スポーツ・コンベンションセンター整備事業」には2億7300万円を計上しました。基本設計などの費用です。計画が進むにつれてこれからさらに大きな予算が割かれる大規模事業。10日の会見で、記者から「健全な財政状況を保ちながら県民に必要な予算を確保した上で可能な事業なのか？」との質問がありましたが塩田知事は、改めて「可能だ」と答えました。新年度の予算案は今月20日に開会する県議会に提案されます。どんな議論が行われるのかしっかり見ていきたいと思います。