2025年クルーズ船の県内への寄港の回数がこれまでで最多となりインバウンドの需要が高まっています。10日は経済効果の拡大を図ろうと、クルーズ船の関係者が集まり商談会が開かれました。



10日、鹿児島市で行われたのはクルーズ船の関係者による商談会です。



県内には2025年、クルーズ船が過去最多の183回寄港していて、商談会は新たなツアーの開拓などを目指して開かれました。





自治体の関係者や観光事業者など、37の団体から約80人が参加。クルーズ船の運航会社や旅行会社にそれぞれの魅力をプレゼンしました。また、商談ではより近い距離で新しい可能性について熱弁。(シェラトン鹿児島・信田豊料飲副部長)「鹿児島の郷土料理を楽しめつつ洋食と鹿児島の食材を楽しめて鹿児島の眺望を楽しんでいただけるレストランのご提案」インバウンド客に向けて、さらに鹿児島の魅力を発信するため、様々な視点からの商談が活発に行われていました。(シェラトン鹿児島・松木大介セールス＆マーケティング部長)「まだまだ地元の皆様とのつながりが出来ていない部分もあるのでこうした機会を通して地域密着ということで皆さんの協力のもとで鹿児島を盛り上げていければ」(津曲商店・津曲浩史社長)「出張マグロ解体ショーというイベントをしていてクルーズ船のインバウンド客にPRしたいと思って来た。今後人口が減っていく中で需要の拡大、新しい市場を開発したい」県は今後も、クルーズ船の経済効果の拡大を図っていくとしています。