6人が死亡した三幸製菓の工場火災から、2026年2月11日で4年です。10日、現場となった工場で慰霊式が開かれました。



10日朝、三幸製菓の幹部7人が現場の工場に建てられた慰霊碑に花をたむけました。

2022年2月11日深夜、村上市の三幸製菓荒川工場で発生した火災。



■澤田亮二UXカメラマン

「現場上空では、まだ煙が上がっています。屋根の大部分が焦げていて、一部は剥がれ落ちています。」



火が消し止められたのは約12時間後。当時26人が中にいましたが、60代以上のパート清掃員4人と20代の男性社員の合わせて6人が死亡、1人がケガをしました。



■元代表取締役CEO

「お亡くなりになられた6名の従業員とご遺族様にお悔やみ申し上げますとともに、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。」



三幸製菓は火災後、再発防止策として年に3回 避難訓練と防火設備の確認などの安全教育を実施し、全従業員約1400人が参加しています。



■三幸製菓 牛膓栄一社長

「安心安全の担保をできなかったことの反省を踏まえて、事故以降、安全教育などいろいろな形で取り組んでまいりました。安心安全を一番に掲げて、今後も継続して向き合っていきたい。」



県警は8日、元CEOら4人を安全管理を怠った業務上過失致死傷の疑いで書類送検しています。捜査が続くなか、火災から4年を迎えることについて遺族の1人は、UXの取材に対し「捜査の結論が早く出ることを祈っている」とコメントしています。