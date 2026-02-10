くしゃみ、鼻水、目のかゆみ。花粉症の方にはつらい季節がやってきました。今週末にかけて気温が上がり、花粉の飛散も本格化しそうです。花粉症を少しでも楽にするため、クリニックで対策を聞いてきました。



ウェザーニュースの１月の発表によりますと、花粉の飛散は、すでに少しずつ始まっています。



(荒場梨瑚 気象予報士)

「スギ花粉は2月中旬頃から飛散が始まり、3月上旬にピーク、その後は3月下旬にヒノキ花粉のピークを迎える見込み。実際の観測を見ると、少ないながら花粉の少し飛散が始まっているようなので、花粉症の方はお気を付けください」





花粉の飛散量は、多かった去年よりは、少なくなる予想です。(荒場梨瑚 気象予報士)「去年はかなり花粉の量が多くなったが、今年は花粉の量が少ない裏年となる見込み。去年よりは少ない花粉の量となるでしょう。ただ、今年の夏かなり暑かったことが影響して、平年よりは花粉の量が多くなりそう」鹿児島市のクリニックには、１月中旬ごろから花粉症の患者が訪れています。(うしかい耳鼻咽喉科・牛飼雅人 院長）「1月中旬ぐらいから花粉症の症状の方がだんだんいらっしゃっていて、徐々に増えてきている。今月さらに増えてきている」鼻水や、くしゃみ、目のかゆみに悩まされる花粉症。大切なのは、花粉を家に持ち込まないことです。(うしかい耳鼻咽喉科・牛飼雅人 院長）「花粉が飛んでいる時期は窓を開けっぱなしにしない。洗濯物は外に干さない。外出して家に帰ってきた時には玄関で花粉をできるだけ落とす。また、外出する際には花粉がつきやすいウールのものなどは避ける、というのが基本的なこと。もちろん大事なことはマスクをしたり、メガネをかけたりゴーグルをかけたりして、花粉を吸わないのは最も大事」花粉症は、できるだけ早く対策することがポイントです。(うしかい耳鼻咽喉科・牛飼雅人 院長）「特に今週末気温が上がりますので、それ以降、特に花粉飛散が増加しそうですので、ぜひ花粉対策をしっかりして花粉症が軽くなるようにして下さい。薬もできるだけ早めに処方してもらって服用した方がいい」週末にかけて気温が上がることで、花粉の飛散も本格化しそうです。外出時の備えが必要です。