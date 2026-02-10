2月8日の衆議院選挙で小選挙区を勝ち抜いた当選者らに10日、当選証書が授与されました手渡されました。



愛知県庁で行われた授与式には、愛知の小選挙区を勝ち抜いた当選者らが出席し、前職を破り初当選の愛知3区・水野良彦さんや、5区・岡本康宏さん、16区の元小牧市長・山下史守朗さんの姿も見られました。



自民・水野良彦さん(52)：

「どの政権であっても自分の経験を生かして、国を前に進める、進めたいなと思います」





自民・岡本康宏さん(43)：「身の引き締まる思いでございまして、1日1日しっかり仕事を前へ進めていきたい」国民・日野紗里亜さん(38)：「『子育て・介護・福祉の生きた支援を政策に』それを実現するをしっかりと行っていきたい」今回の衆院選では、自民党が大きく議席を伸ばし、「民主王国」愛知でも、16選挙区中12の区で自民が勝利し、中道改革連合は1勝もできませんでした。岐阜県では5つの小選挙区全てで自民候補が勝利する圧勝でした。岐阜4区で中道の前職らを破り初当選を果たした加藤大博さん(46)らが、当選証書を受け取りました。自民・加藤大博さん(46)：「これから色々なことを先輩方に教えていただきながら、一日も早く広い岐阜4区の中でしっかりとした活動ができるように努力したいと思います」