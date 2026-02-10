学校での暴力行為の実態です。熊本市教育委員会は、子どもから教職員への暴力行為が増えていると明らかにしました。学校現場で何が起きているのでしょうか。



10日開かれた、熊本市総合教育会議。学校や教育現場の現状や様々な課題について議論を交わしました。教育委員会が明らかにしたのが、学校での「暴力行為の実態」です。



熊本市の大西一史市長が「子どもの暴力がこんなにエスカレートしているのか」と嘆くほどで、児童や生徒から教員への暴力行為の発生件数が増加し、心身の負担を感じる教員が増えているといいます。

遠藤洋路教育長は、「小学校の暴力、特に低学年の暴力がとても増えていて。感情がコントロールできなくて、暴れるみたいな、そういうのが年々深刻になっている」と話します。

熊本市内の小中学校に通う子どもの暴力行為の件数は、2024年度が869件で小学校、中学校ともに年々増えています。中でも、小学校での児童から教員への暴力は、中学校よりもはるかに多い175件で前年度の倍以上となっています。



大西市長は、「今忙しい学校現場で全て(対応を)先生たちでやってしまうというのは、ちょっとやっぱり難しいと思うので、仕組みはやっぱりいま必要だと話を伺って思いました」と話しました。

以下は、熊本市内で実際に起きたケースです。子どもから教員への暴力や暴言です。

▽暴力①：小学３年の男子児童が教室で落ち着かなくなったのを担任に止められた際、黒板消しを何度も投げられ、担任は抵抗せずに受け続けた。

▽暴力②：小学３年の女子児童が教室で迷惑行為を起こし、担任が声をかけると、足をわざと踏んだり、腕をつかんだり、物を投げたりした。

▽暴言①：言葉の暴力もあり、小学４年の男子児童は、教室で暴れたことを教員が保護者に告げたことを知り、「お母さんが教育委員会に言うって言っていた」

「先生終わりだね。死ね」と暴言を吐きました。

▽暴言②：小学２年の男子児童は、「死ね」「消えろ」「いなくなれ」と何度も言って、担任は精神的に追い詰められたといいます。



（緒方太郎キャスター）

「子どもがしたことだから」と教師は泣き寝入り状態になるケースがあるといいます。こうした実態を受けて、市教育委員会は初めて、暴力行為が発生したときの対応マニュアルを3月中に整備することにしています。子どもたちが安心して過ごせる学校を教員だけではなく、保護者や地域が一緒になって作っていく体制が必要です。