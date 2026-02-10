アミュプラザくまもとが、2月20日から50％のプレミアムがついた商品券を販売します。

物価高対策としての熊本市からの助成を活用します。

今日（10日）、アミュプラザを運営するJR熊本シティが会見で明らかにしました。

JR熊本シティ 永田史朗 社長「5年間、多くのお客様にお世話になっている。還元してそして熊本の経済を盛り上げていきたい」

アミュプラザくまもとで使える1万5000円分の商品券を1万円で、1人3セットまで購入できます。※先着順

これは、熊本市が物価高対策として進めているプレミアム付商品券発行支援事業の助成を活用した商品券です。

熊本市の助成は40％が上限ですが、JR熊本シティは、アミュプラザくまもとが今年4月に5周年を迎えるのを記念し、自己負担で10％上乗せするということです。

販売は2月20日と21日、今年4月3日～5日の予定です。

