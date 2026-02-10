肥後銀行の研究機関が台湾の台北に進出です。台北支店には県や熊本市の職員も派遣され、行政と連携して台湾企業の誘致を狙う考えです。



台湾の台北に新設されるのは、肥後銀行が100パーセント出資する研究機関株式会社地方総研の台北支店です。肥後銀行によりますと、地方総研台北支店は、県内の自治体や企業の台湾視察に同行して商談を支援するほか、台湾での企業誘致セミナーなどに取り組むということです。

また、県と熊本市から1人ずつ職員が派遣される予定です。TSMC進出によるますますの波及効果を見据え、現地で築いた人脈や企業誘致のノウハウが県内の自治体に還元されることも期待できるといいます。



■笠原慶久頭取

「今回、熊本県と熊本市から職員を派遣していただくことで、さらにスピード感を持った対応が可能になると考えております。半導体といえば肥後銀行、そして台湾といえば肥後銀行と言われるように」

■木村敬知事

「現地の知識、ノウハウ、現地で築いた人脈をですね、熊本県庁に戻ってきても大いに活かして欲しい」



地方総研台北支店はことし4月から営業開始予定で、県や熊本市以外の自治体から派遣される職員についても受け入れていく方針です。

