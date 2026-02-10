自民党を率いて衆院選で地滑り的勝利を収めた高市早苗首相/Kim Kyung-Hoon/AFP/Getty Images

東京（CNN）早期解散総選挙は、自らのキャリアを犠牲にしかねないリスクのある賭けだった。それでも今や高市早苗首相は、過去70年以上で最も強力な多数派を抱える政権を手にするに至った。

堂々と保守派を標榜（ひょうぼう）する高市氏に、米国のトランプ大統領も称賛を惜しまない。高市氏がどのようにして今回の勝利を実現したのかを以下に述べる。

首相就任から4カ月、高市氏の支持率はうなぎ登りで、普段政治に無関心な若年層の心もつかんだ。数十年にわたり比較的高齢の男性が支配してきた日本の政界は一気に様変わりした。

この大衆へのアピールが、8日の衆院選での地滑り的勝利をもたらした。高市氏が率いる自由民主党は3分の2の議席を獲得。単独の政党がこれだけの議席を取るのは、第2次世界大戦以降で初めてとなる。

世間のイメージを回復しようと躍起になっている自民党は、衆院選での勝利を切望していた。歴史的に日本国内で支配的な地位を占めてきた同党だが、近年は選挙戦での敗北やしぶといインフレ、政治スキャンダルに見舞われ勢いを失っている。自民党を旧態依然で中道寄りとみなす長年の支持者たちは、新興の右派政党に投票先を切り替えていた。

高市氏はこの問題に対する答えになると目されたが、日本における保守主義は米国と様相がやや異なる。

社会的には高市氏は同性婚に反対し、愛国教育を好む。女性が旧姓を名乗り続けるのを比較的難しくする夫婦同姓の制度を支持する立場でもある。

日本の平和主義の憲法については、戦争放棄を定めた第9条を含めて改正を主張。9日には憲法改正に向け「粘り強く取り組む」意向を示したものの、具体的にどの部分を変更したいのかは明言しなかった。ただ改正への道のりは険しい。高市氏は参議院で3分の2以上の賛成を取り付けた後、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。

経済分野では高市氏は大きな政府を支持し、過去最大規模となる予算案を閣議決定した。また保守系団体「日本会議」の有力メンバーでありながら反グローバリストというわけではなく、ここまで米国、英国、イタリア、韓国との関係を再確認している。韓国とは朝鮮半島の過酷な統治時代に根差した緊張関係が数十年にわたって続いていた。

高市氏はまた、従来の堅苦しい、形式張った日本政界においては一風変わった候補者となる。オートバイ好きでヘビーメタルのドラム演奏を楽しむ他、多くの男性政治家と異なり世襲議員でもない。父親は自動車会社勤務、母親は警察官だった。

高市氏の圧勝は、自民党の改革を求める世論と全国的な政治の右傾化を反映している。しかしそれは同時に、高市氏自身が持つスターとしての魅力の証明でもある。その力が大衆の放つ熱量を近年にない水準にまで押し上げた。とりわけ若い日本国民の間でそれは顕著だった。

功を奏したSNSの「サナ呼び」戦略

一部メディアが「サナ・マニア」と称した広範な熱狂は、8日の投開票日までの様子で明らかだった。先週東京で開かれたある選挙集会では、数千人のファンが寒さにも負けず、高市首相の姿を一目見ようと集結した。

この成功の大半は、巧みなソーシャルメディア戦略の賜物（たまもの）だ。その中で高市氏はスローガンとして用意された簡潔な言葉を発信。韓国の李在明（イジェミョン）大統領とのK―POPヒット曲のドラム演奏など、各国首脳と会談する様子を捉えた動画も共有・拡散した。

愛用のバッグやペンなど、本人の日常に関する些細（ささい）なことにも注目が集まり、同じ製品を使う人が続出した。地元である奈良の土産物店では、本人のスローガンをプリントしたタオルやキーホルダー、文房具といったグッズ、さらには尊敬する政治家だという英国のサッチャー元首相と並んだ似顔絵入りのクッキーまで販売されている。

投票日を控えた先週、20歳の女子学生2人はCNNの取材に答え、高市氏への尊敬の念を口にした。ふたりは親しみを込め、同氏を「サナちゃん」と呼ぶ。

トランプ氏はそんな高市氏への「全面的な支持」を表明。8日の選挙結果を待たず、来月ホワイトハウスで行われる会談に招待した。

しかし高市氏の勝利は、日本の隣国で最大の貿易相手国でもある中国を一段と揺さぶる公算が大きい。最近の日中関係は、高市氏の台湾に関する発言を巡って著しく悪化している。中国共産党は民主制を敷く自治の島である台湾を自国の領土と主張している。

日本は長年、台湾問題について曖昧（あいまい）にする方針をとってきた。高市氏はこの伝統を破り、昨年11月の国会で、日本の領土と97キロしか離れていない台湾を中国が攻撃した場合には軍事的な対応を取る可能性があると発言した。

中国側はこれを受け、日本への渡航中止や日本の海産物の輸入制限で報復。軍事パトロールの強化といった対抗措置を講じた。9日には中国外務省の報道官が改めて強い警告を発し、日本の選挙結果を「根深い構造的問題」を反映したものと評した。

「日本の極右勢力が状況を誤って判断し、無謀な行動を取れば、日本国民の抵抗と国際社会からの強固な反対に直面することは避けられない」と同報道官は述べ、日本政府に「高市氏の誤った発言を撤回」するよう求めた。

中国との関係悪化以外にも、高市氏は多くの取り組むべき問題を抱える。急速に進む高齢化や生活費の高騰、円安などだ。

現在のところ、高市氏の政策方針は依然として不明確だ。ある専門家は先週CNNの取材に答え、同氏の発言の影響は「まだ完全には現れていない」と語った。

しかし8日の見事な地滑り的勝利は、今や自民党が参議院での議決を覆すのに十分な議席を獲得したことを意味する。また憲法改正を提案し、連立相手と共に衆議院の全委員会の委員長を務めることも可能になった。

これにより高市氏は、今後年単位で自身の政策を実現する明確な道筋を手に入れた。次の選挙が行われる2027年まで。

◇

本稿はCNNのジェシー・ユン、ハナコ・モンゴメリー両記者による分析記事です。