俳優の米倉涼子（５０）が１０日、都内で行われたＰｒｉｍｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（プライム・ビデオで１３日配信開始）の完成披露試写会に出席した。麻薬取締法違反で東京地検へ書類送検され、１月３０日付で不起訴処分となった米倉にとって、騒動後初の公の場。昨年８月開催のファンクラブイベント出演を最後に姿を消していたが、半年ぶりに自らの口で語った。

通常の舞台あいさつはステージ前方にマスコミ用の席が用意されるが、この日は前方ブロックはファンクラブ会員の座席に。マスコミはステージから離れた中央ブロックに席が設けられる厳戒態勢だった。無数のカメラのフラッシュを浴びながら登壇した米倉は、緊張の表情で「本日板の上に立たせていただいているのも、ファンの方の熱い思いと関係者の手厚いサポートでここにいられることを感謝しております」と深々と頭を下げた。

共演者と横に並び、「皆と登壇できることをうれしく思っております」と感激。俳優の遠藤憲一（６４）は「良かったね！涼子ちゃん！涼子ちゃん元気です」と米倉の左腕を握り、上に掲げてアピール。遠藤の優しさに米倉は感極まって目を赤くした。緊張の表情を浮かべる米倉に対し、遠藤は「涼子ちゃんがこんなに緊張しているの初めてみた。頑張ってきたね」と気遣いを見せていた。

米倉を巡っては、昨年９〜１０月に出演予定だったイベントを欠席。同１０月に一部週刊誌で違法薬物疑惑が報じられ、同１２月に公式サイトで捜査を受けていることを認めるコメントを発表した上で「私の心身には問題はありません」と潔白を訴えていた。後に麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていたが、東京地検は１月３０日付で不起訴処分に。同３１日に公式サイトで「これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」とコメントし、活動再開を報告していた。

２３年３月に配信開始されたドラマシリーズ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」の続編。今作も主演を続投し、故人をご遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士の物語を描く。