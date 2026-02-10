声優・直田姫奈、1st Single「うっすら」より、「夢なのか」Music Videoが2月11日に公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「その着せ替え人形は恋をする」喜多川海夢役を務めるなど、声優・アーティストとして活躍中の直田姫奈が、2026年2月11日に1st Single「うっすら」をリリースする。

このたび、シングルに収録されるカップリング曲「夢なのか」のミュージックビデオが2月11日(水)0時よりYouTubeにて公開されることが決定した。直田が出演するミュージックビデオは今作が初めて。

ミュージックビデオでは、オルタナティブな曲調に合わせて幻想的な映像に仕上がっているほか、直田がエレキギターでギターソロを演奏するなど、ミュージシャンとしての一面も必見。同シングルに収録される「うっすら」は、現在好評放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』エンディング主題歌として、CDリリースに先んじて先行配信中。

また、発売日である2月11日(水)アニメイト秋葉原を皮切りに、2月14日(土)池袋PACKS、2月15日(日)ネットサイン会、3月28日(土)AKIHABARAゲーマーズ本店にてリリースイベントを開催。日程により、ミニミニライブ、ミニトーク、抽選会など、バリエーション豊かな内容で実施する。直田姫奈と交流できる貴重な機会をぜひお見逃しなく。

さらに、2月10日(火)からアニメイト、ゲーマーズ、タワーレコード梅田NU茶屋町店での店頭キャンペーンも実施。詳細は直田姫奈HPにて確認してほしい。

いよいよ今週リリースとなるニューシングルの発売を楽しみにしていてほしい。

●リリース情報

直田姫奈 1st Single

「うっすら」

2026年2月11日発売

品番：COCC-18320

価格：￥1,980（税込）

CD予約リンク

https://sugutahina.lnk.to/Ussura_ec

詳細はこちら

https://columbia.jp/sugutahina/

＜収録内容＞

01．うっすら

作詞・作曲・編曲：鶴崎輝一

02．夢なのか

作詞：金子麻友美 作曲・編曲：habana

03．うっすら （Off Vocal）

04．夢なのか （Off Vocal）

05．ラベンダー・ブルー （Instrumental）

06．My Truth（Instrumental）

07．ばっかだな（Instrumental）

08．たどり着いた場所であたしお熱が出ている（Instrumental）

09．Monday Night（Instrumental）

10．レスピラールの花束（Instrumental）

11．エヌ・オー（Instrumental）

12．DAYDREAM BEAT（Instrumental）

13．ASTRO ESCAPE（Instrumental）

14．好きだった（Instrumental）

「うっすら」

配信中

配信リンクはこちら

https://sugutahina.lnk.to/Ussura

事前予約(Pre-add/Pre-save)キャンペーン開催決定！

2026年2月11日(水)より配信される1st Single「うっすら」のリリースを記念して、対象期間中にApple MusicもしくはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveに登録していただいた方全員に、『直田姫奈「夢なのか」スマートフォンデジタル壁紙』をプレゼント！

対象期間：2026/2/3(火)18:00〜2026/2/10(火)23:59

賞品：『直田姫奈「夢なのか」スマートフォンデジタル壁紙』

参加はこちら

https://www.toneden.io/nipponcolumbia_/post/1st-single

詳細はこちら

https://columbia.jp/sugutahina/info.html#haishin

moraダウンロードキャンペーン開催決定！

対象期間中にmoraにて1st Single「うっすら」のロスレス音源をアルバム(まとめ買い)購入頂いた方全員に、ここでしか聴けない「直田姫奈スペシャルボイス(うっすらver.)」をプレゼント！

対象期間：2026/2/11(水)0:00〜3/11(水)23:59

賞品：「直田姫奈スペシャルボイス(うっすらver.)」

詳細はこちら

https://columbia.jp/sugutahina/info.html#haishin

●イベント情報

リリースイベント

直田姫奈1st Single「うっすら」の発売を記念して、リリースイベントを開催！

抽選会ではここでしかもらえないアイテムも！ぜひご参加ください！

2026年2月11日(水・祝)／アニメイト秋葉原 1号館 (ミニトーク＆ミニミニライブ＆選べる特典会)

※詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/sugutahina/live/92330.html

2026年2月14日(土)／池袋PACKS (ミニトーク＆抽選会)

※詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/sugutahina/live/92329.html

2026年2月15日(日)／インターネットサイン会

※詳細はこちら

https://limista.com/projects/6989

2026年3月28日(土)／AKIHABARAゲーマーズ本店

※詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/sugutahina/live/92332.html

＜直田姫奈 Profile＞

声優・アーティストとして活動中。2024年4月にアーティスト活動を開始。主な代表作に「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢役、「BanG Dream!ガールズバンドパーティー！」 桐ヶ谷透子役、「さわらないで小手指くん」楠木アロマ役など。本作ED主題歌「うっすら」にて初のアニメ主題歌を担当。

関連リンク

直田姫奈音楽情報サイト

https://columbia.jp/sugutahina/