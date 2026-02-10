【低気圧】前線を伴い 今夜九州を通過

東シナ海に前線を伴った「低気圧」が発生し、九州を通過する見込みです。

この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

【予想降水量】福岡３０ミリ

［雨量予想］福岡県・長崎県については

▶１０日（火）１８時～１１日１８時の２４時間予想降水量は多い所で

福岡県 ３０ミリ

長崎県 ４０ミリ と発表されています。

他の県は、気象台から雨量予想の発表はありませんが、低気圧と前線の進行方向の南側「九州南部の方が雨量が多く」なるでしょう。

雨シミュレーション１０日（火）～１１日（水祝）

雨のピークは、１０日（火）夜遅く～１１日（水祝）明け方の見込みです。１１日（水祝）午後は、天気回復し日差しが戻るところもあるでしょう。雨シミュレーションは画像で確認できます。

発雷確率のシミュレーション

九州地方全域に「雷注意報」が発表されました。低気圧が通過するため、大気の状態が不安定で「雷」が鳴るところがあるでしょう。

九州地方 各都市の週間予報（１１日（水祝）～ １７日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

寒さは緩みますが、次の土日は前線が通過し、広く雨が降るでしょう。

