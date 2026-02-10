学校関係者の不祥事が相次いでいます。鹿児島県教育委員会は、セクハラなどを行ったとして、県内の教諭ら4人を2月10日付けで懲戒処分にしました。

県教育委員会によりますと、鹿児島地区の県立学校に勤務する男性教諭(58)は、去年、県内で知人女性の体を繰り返し触りました。女性が学校関係者に相談し発覚したもので、男性教諭は「距離感をあやまった」と話しているということです。

県教委は、男性教諭を戒告処分としました。

また、大島地区の県立学校に勤務する男性実習助手(51)は、おととし、県内の知人女性2人に対し、体を触ったり性的な発言をしたりしたとして、減給1か月の懲戒処分となりました。男性は「冗談のつもりで、自分の認識が甘かった」と話しているということです。

女性が学校関係者に相談し、学校は事案を把握していながら、適切な事実確認を行わず県教委にも報告しなかったとして、男性校長(56)も戒告処分となりました。

このほか、大隅地区の県立学校で事務主査を務める男性(38)は、去年5月、以前務めていた別の学校で、教育用品を購入した際に学校に付与された4200円相当のポイントを、自分用のお茶などに交換し受け取ろうとしたということです。

教育用品の販売会社から学校に情報提供があり発覚したもので、男性は減給6か月の懲戒処分となりました。

県内の学校関係者への懲戒処分は、今年度、18件に上っています。

県教委の中島靖治教職員課長は、「県教委として危機的状況にあるとの認識のもと、不祥事根絶に向けた取り組みを徹底する」とコメントしています。

