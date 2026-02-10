乃木坂46井上和「すべてが幸せすぎる！」『SCHOOL OF LOCK!』からの“誕生日プレゼント”に感激！
乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月4日（水）の放送では、2月17日に誕生日を迎える和先生に素敵なプレゼントが届きました！
――この日は、大好きなアニメ「ソードアート・オンライン」のオープニングテーマについて授業をおこなった和先生。そして、番組はエンディングへ……。
井上：寂しいことに、そろそろ授業終了のお時間になってしまいました。それでは、私とまた明日……。
――ガラガラガラ（教室の扉が開く）
井上：なんだなんだ……びっくりした（笑）。 えー！「HAPPY BIRTHDAY NYAN♡」って書いてある〜!!
井上：うれしい〜!! 開けさせてください……めっちゃかわいい〜！ 見てください！（ラジオだから）見られないね、おはぎです（笑）！ ケーキではなく、おはぎ！ しかも、パンジーみたいなおはぎもある！乃木坂46の（イメージカラーの）紫色だ。
井上：かわいすぎるし、超いい匂いがする！ なんかすべてが幸せすぎる、この回！ ありがとうございます！ 大切に1つ1つ噛みしめて、おいしく食べさせていただきます！
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
