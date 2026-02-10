名古屋市は、アジア大会の関連経費や市の施設の料金改定などを盛り込んだ新年度予算案を発表しました。

【写真を見る】名古屋城・東山動植物園“他都市並みに”値上げへ 新年度予算案は｢アジア･アジアパラ全力｣ 大会関連経費に846億円

（名古屋市 広沢一郎市長）

「名づけるならば…アジア・アジアパラ全力予算」

きょう公表された名古屋市の新年度予算案。一般会計の総額は約1兆7000億円で、10年連続で過去最高額を更新。このうち、アジア・アジアパラ競技大会の関連経費が、846億円を占めます。

「市民生活に影響を及ぼさない」と話すも…

（広沢市長）

「アジア・アジアパラ大会の経費がかさむ状況の中でも、『市民生活に影響を及ぼさない』ことを念頭に、この予算を組んだ」





施設の値上げ ｢他都市並み｣の水準に

広沢市長はこう話しますが、市の財政状況は厳しく、ことし10月から名古屋市が運営する700以上の施設を値上げする計画です。

例えば、名古屋城の観覧料は大人500円→1000円に。名古屋市科学館の展示室とプラネタリウムは、800円→1000円に値上げです。



（名古屋市担当者）

「名古屋城と名古屋市科学館は、『他都市並み』の水準にした」

そして、名古屋の東山動植物園の入園料も500円→800円への値上げが予定されています。

東山動植物園の入園料値上げに来園者は…

（30代・2歳児の母）

「すごく広いし動物たちもたくさんいて、大切に育てられているなと感じるので、それを守っていただくためにも、入園料の値上げは仕方がないと思う」



（10代・0歳児の母）

「今のご時世いろいろと高くなっているので、800円は普通かな。いま500円じゃないですか。ちょっと安いのでは」



（40代・3歳児の父）

「楽しませていただいているので、僕としては全然」



（30代・4歳児の母）

「だいたい子どもの遊ぶところは1000円を超えてしまうので、それと比べると（800円になっても）気軽に来られる」

値上げの狙いは｢入園料収入増↑市の税金投入減↓」

全国でも有名になったシャバーニに、コモドドラゴンもやってきて、コロナ禍以降の東山動植物園の来場者数は、順調に伸びています。

エサ代や光熱費も高騰する中、今回の値上げで入園料収入を増やし、市の税金投入を減らす狙いがあると言います。

名古屋の“物価高対策”は ｢プレミアム付き商品券｣に

一方、きょうあわせて発表されたのが、今年度の2月補正予算。主な柱は、物価高対策の「支援金」の使い道です。名古屋市は「プレミアム付き商品券」を発行する計画です。今回は1000円で1300円分使えて、申し込んだ市民全員が使える仕組みになりますが、紙の発行はありません。

観覧料の値上げを含む新年度予算案と、プレミアム付き商品券にも関係する補正予算案は、2月18日からの定例議会に提出され審議されます。