【メダルセレモニー】日本は2大会連続の銀メダル 米国に1点及ばず金メダルに届かず｜ミラノ・コルティナ五輪｜フィギュアスケート団体

【メダルセレモニー】日本は2大会連続の銀メダル 米国に1点及ばず金メダルに届かず｜ミラノ・コルティナ五輪｜フィギュアスケート団体
＜2026年2月8日（日）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート団体決勝 ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞
ミラノ・コルティナ五輪は現地時間8日、フィギュアスケート団体決勝が行われ、日本は合計68点で2位となり北京大会に続き、2大会連続の銀メダルを獲得した。金メダルは69点のアメリカ、銅メダルは60点でイタリアが獲得した。
TVerでは2月6日（金）開幕するミラノ・コルティナオリンピック™を無料配信！
TVer特設ページ：http://tver.jp/olympic/milanocortina2026/
五輪特集ページ：https://x.com/i/events/2011225555505434624
テレ東 「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」アスリートキャスターは元フィギュアスケート五輪日本代表の村上佳菜子に！テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングはUVERworld「EVER」に決定！
2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継。
＜放送情報＞
■2月1日（日）夜6時30分～8時50分
⼀流が⽬撃︕オリンピック伝説の試合ベスト10
■2月8日（日）昼11時00分～12時54分
ハイライト
■2月9日（月）夜6時50分～10時54分
【アイスホッケー女子】予選リーグ 日本 vs イタリア
■2月12日（木）朝3時00分～6時00分
【スノーボード男子】ハーフパイプ予選
■2月15日（日）朝2時35分～6時00分
【カーリング女子】予選リーグ 日本 vs アメリカ
■2月22日（日）朝3時30分～7時00分
【フィギュアスケート】エキシビション
＜出演者＞
村上佳菜子（アスリートキャスター）
冨田有紀（現地キャスター・テレビ東京アナウンサー）
中根舞美、松澤亜海（東京キャスター・テレビ東京アナウンサー）
＜テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング＞
UVERworld『EVER』