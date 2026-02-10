麻薬取締法違反などの疑いで１月に書類送検され、不起訴となった女優の米倉涼子が都内で１０日、主演する配信映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで１３日から世界配信）完成披露試写会に出席した。薬物騒動以来初、約半年ぶりの公の場となった。

取材はムービーカメラ１４台、記者５０人以上。通常は１、２列目が取材エリアとされるが、この日は通路を挟んだ６列目以降。情報の解禁時間についても「出演者が（会場を）出て、扉が閉まった後で」と何度もアナウンスされた。一方で、舞台あいさつ中のトラブルはなかった。

米倉は昨年９月から出演予定だったイベントを相次いで欠席。体調不良が心配されたが、１０月に一部週刊誌が、関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が８月に米倉の自宅を家宅捜索したと報道。マトリは都内の自宅で知人とともに大麻や麻薬を含む液体などを所持した疑いがあるとして書類送検した。

米倉は１２月に公式サイトで捜索を受けたことを認めた上で「今後も捜査には協力して参りますが、一区切りついたと認識しております」と幕引きを強調。「私を信じてサポートしてくださっている方々に感謝し、少しずつ前に進んで参りたい」とつづった。１月３０日の不起訴処分を受けて同３１日には騒動を謝罪して「不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」とコメントしていた。

「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は２０２３年に配信されたドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」の続編。米倉が国境を越えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士を演じる。この日は米倉のほか、松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優、遠藤憲一も登壇した。