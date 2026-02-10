TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

2月11日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・お出かけは午後がオススメ
・低気圧通過 まとまった雨に
・沿岸部で雨、風強まる
・週末にかけて気温上昇