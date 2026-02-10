波瑠、バレンタインは自分のために購入済み「これを食べるんだと楽しみに（笑）」
俳優の波瑠が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。今年のバレンタインについて予定を明かした。
【全身ショット】素敵…！華やかなトレンチコートで登場した波瑠
ドレスのように華やかな、美しいシルエットの「デルフト」トレンチコートを主役にしたスタイリングで登場。バッグ「レディ ディオール」を添え、凛とした佇（たたず）まいで魅了した。
バレンタインデーのエピソードを求められると「自分でバレンタインに食べるチョコを楽しみにしていて、これを食べるんだというチョコを買っておいてあります！（笑）」と
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
