【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン男子に出場するウクライナ代表選手が、ロシアの侵略で命を落としたアスリートの写真をあしらったヘルメットを着用して練習に臨み、注目を集めている。

ロイター通信などによると、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は選手に規則違反として警告し、１２日に始まる競技での着用を認めない方針を示したという。

報道によると、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（２７）は９日、コルティナダンペッツォでの練習で、侵略の犠牲となった重量挙げやボクシング、アイスホッケーなど複数の選手の写真をあしらったヘルメットをかぶった。「追悼の意を示すことは非常に重要だ」と話し、ヘルメットと共に競技に参加する意向を明らかにしていた。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はＳＮＳに「まさにこれが五輪の歴史的使命だ。我々の闘いの価値を世界に示してくれたことに感謝する」と投稿した。

一方、ＩＯＣは９日の練習後にヘラスケビッチ選手に「会場でのデモやプロパガンダ（政治宣伝）を禁止する五輪憲章に違反する」と警告。競技での着用は難しい状況になっている。