自民大勝・中道大敗の衆議院選挙から2日が経ち、愛知県では小選挙区で当選した本人や、代理人あわせて16人に証書が渡されました。

【写真を見る】衆議院選挙“落選”で片づけに追われる 中道･岡田克也氏｢高市総理と戦っているようだった まんまと国民は乗せられてしまった」

（自民 愛知16区で初当選 山下史守朗氏）

「身の引き締まる思いで、しっかりと緊張感を持って、頑張りたい」

（自民 愛知5区で初当選 岡本康宏氏）

「物価高対策をスピード感をもって、市民国民のみなさまにお届けしていく」

岐阜県でも当選者に証書が。小選挙区では自民党がすべての議席を独占しました。

（自民 岐阜4区で初当選 加藤大博氏）

「『与党 自民党の衆議院議員を出さないと』と一致結束していただき、大きな力を与えていただいたという実感です。1日でも早く広い岐阜4区でしっかり活動ができるように努力したい」

「『日本から出て行け』と怒鳴る人が出てきたことも」

高市旋風に乗って当選を果たした議員とは、対照的に…



（中道 落選 岡田克也氏）

「『日本から出て行け』と怒鳴る人が出てきたこともあった」



当選連続12回、民主党政権では副総理や外務大臣を務めた、岡田克也さん。自民党の候補に敗れ、30年にわたり守ってきた小選挙区の議席を失いました。

比例復活の退路も断った岡田さん。きょう、東京の議員会館では事務所を新たな主に明け渡すための片付けに追われていました。



かつての民主王国三重が、自民党一色に染められてしまったいま、思うことは…

（中道 落選 岡田克也氏）

「高市人気に引っ張られた。相手候補と戦っているというより、高市総理と戦っているようだった。まんまと国民は乗せられてしまった。後々公開する場面が出てくると思う」



今後も政治活動は続けるものの、国政への復帰については明言を避けました。