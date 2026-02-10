俳優・町田啓太の活動15周年アニバーサリーフォトブック（小学館）が2026年5月12日（火）に発売される。

【写真】台北で撮影された先行カットが発表

『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』など話題作への出演が続く俳優・町田啓太。活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブックの発売が決定。

東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。自身初となる書き下ろしエッセイも織り込まれた本書は3冊セット・計240ページのボリュームで収録された写真集、トレカ3種を特製ケースに封入した書籍となっている。

発売に先駆け台北篇から3カットが発表。現地に住んでいる一人の青年を演じるように進められたという台北での撮影。朝起きて髭を剃る爽やか且つ精悍な顔つきの1枚、ウェーブした前髪をおろし、雰囲気がガラッと変わったモノクロ写真の1枚、そして台北のアイコンともいえるスクーターに実際に乗って撮影をした1枚となっている。

そのほかストア限定特典としてセブンネット・HMV（オンライン限定）ではB3折り目なし限定ポスター（全2種※※ストアにより絵柄が異なる）、楽天ブックス、タワーレコード（オンライン限定）では国内限定トレカ（全2種※ストアにより絵柄が異なる）が用意。KEITA MACHIDA OFFICIAL FANCLUB限定カバーや海外書店共通限定トレカも用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）