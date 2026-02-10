台北漫画・アニメフェス閉幕 50万5千人超来場／台湾
（台北中央社）漫画やアニメの祭典「第14回台北国際コミック・アニメフェスティバル」（台北国際動漫節）が9日、5日間の会期を終えて閉幕した。主催者によれば、来場者数は延べ50万5000人を突破した。文化部（文化省）が若者に配布する文化消費用クーポンの対応ブース拡大に伴い、同クーポンの利用による売上高は前年を上回る見通しだという。
漫画・アニメの業界団体、中華動漫出版同業協進会が主催。協進会の高世椿秘書長は取材に対し、会期中の週末は寒さに見舞われたものの、大雨にはならなかったため、来場者数への影響はなかったと説明。特に初日と最終日は天候に恵まれ、多くの人が来場したと話した。
また、今年は文化部（文化省）が若者を対象に配布する、文化関連消費に使える電子クーポン「カルチャーポイント」（文化幣、CP）の対象年齢が拡大されたことに加え、CPに対応するブースの増加もあり、CPによる売上高は昨年の2300万台湾元（約1億1300万円）を上回る見通しだとした。一部出展者からは、CPが売り上げを押し上げた影響で、全体の売上高も前年比で10〜15％程度伸びる見通しだとの報告があったという。
同フェスは5日から南港展覧館1館で開かれた。期間中には日本から声優らが相次いで訪台し、テレビアニメ「その着せ替え人形は恋をする」から直田姫奈さん、「貴族転生〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜」から奈波果林さんと宮下早紀さん、「薬屋のひとりごと」から悠木碧さんがステージイベントに登場した。
（王宝児／編集：名切千絵）
