置賜で江戸時代から親しまれている食材「鯉」の魅力を子どもたちに伝えようと、長井市の小学校で鯉のうま煮給食が提供されました。

【写真を見る】江戸時代から親しまれる食材「鯉」を学ぶ！ 小学校で鯉のうま煮給食提供 おなじみの光景「おかわりジャンケン」も！（山形）

置賜地方で古くから食べられてきた「鯉」。

およそ２００年前に米沢藩主の上杉鷹山が冬のたんぱく源として食べることを推奨し地域で親しまれてきましたが、近年は鯉を食べる家庭が少なくなっているといいます。

きょうは、長井小学校の６年生およそ８０人が鯉について学びました。

高橋鯉屋 高橋剛 社長「滝をさかのぼれるのは鯉しかいない。（鯉のように）頑張ってこれから中学校生活を謳歌してほしい」

児童「結構、鯉っていろんな歴史があって面白かったです。思い出しながら食べたいと思います」

■待ちに待った給食の時間！

佐藤友美アナウンサー「授業が終わったあとは、児童たちは給食の時間です。みなさん、鯉はおいしいですか？」

児童「おいしいです！」

児童「（Qどこが１番美味しい？）皮の近くの部分が美味しいです」

皮の近くの脂とうま煮のタレは、相性抜群！





そんな鯉を食べるのに注意が必要なのが、「小骨」だといいます。

高橋鯉屋 高橋剛 社長「口の中で（骨を）外してもいいかもしれないよ。大きいから、そうそうそうそう。どう？」

児童「しょっぱい、だけどめっちゃおいしい」

■おなじみの「おかわりジャンケン」

そして給食ではおなじみの光景、「おかわりジャンケン」。２つ目の鯉をゲットしたのは・・・。

児童「いつもは、全然負けてます。（２個目は）違うところから食べてみたいです」

高橋鯉屋 高橋剛 社長「１つ１つ部位によって味が違うので楽しんで食べていただければ」

子供の成長を願う縁起物としても知られる鯉。卒業まであとひと月、児童たちは鯉を食べて英気を養ったようでした。