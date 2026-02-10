º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¶ßÂ³°¥Ï¥Í¡õ¿å¿§¥Ô¥ó¥¯¤Î½Õ¿§¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öº£Æü¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿å¿§»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£ÊüÁ÷Á°¤ÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù³°¥Ï¥Í¥Ø¥¢½Õ¿§°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬2·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï8»þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤ó¤À¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï ¡Ö#¤æ¤º·»¡×¡Ö#°ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤ÆÈÖÁÈ½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
º´µ×´Ö¤ÏÌÓÀè³°¥Ï¥Í¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤Ë¤â¤±¤â¤±¤Î¥È¥éÌÏÍÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¿å¿§¡ß¥Ô¥ó¥¯¤¬º¹¤·¿§¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥óÉ÷¥Ë¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿°áÁõ¤Ç¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿å¿§»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°áÁõ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£