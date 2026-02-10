町田啓太、髭を剃る姿もセクシー！アニバーサリーフォトブックより台北での撮影カットが先行解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』（5月12日発売）より、台北で撮影された3カットが先行解禁された。

■台北での撮影は、町田が現地に住んでいるひとりの青年を演じるように実施

『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影を担当し、さらに初となる書き下ろしエッセイも織り込まれた、町田啓太の「今」が立体的に表現された一冊。

アニバーサリーフォトブックにふさわしく、3冊セット計240ページの超大ボリューム写真集とトレカ3種が特製ケースに封入された、永久保存版の書籍となる。

そんな本作から、台北篇3カットが先行解禁。台北での撮影は、町田が現地に住んでいるひとりの青年を演じるように実施。朝起きて髭を剃る、爽やかで精悍な顔つきの1枚（※メイン写真）、ウェーブした前髪をおろし、雰囲気がガラッと変わったモノクロの1枚、そして台北のアイコンともいえるスクーターに実際に乗って撮影をした1枚の計3カットが公開された。

アニバーサリーブック公式Xでは、解禁カットやオフショット、その他情報を発信中。こちらも併せてチェックしよう。

PHOTO BY HUANG JUN TUAN

■書籍情報

2026.05.12 ON SALE

『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』

■関連リンク

アニバーサリーフォトブック公式サイト

https://dps.shogakukan.co.jp/keitamachida_15

アニバーサリーフォトブック公式X

https://x.com/machida15thbook