¡ÚÆÃ½¸¡Û¸©Æâ¤Î¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×Á´ÇÔ¤Î¥ï¥±¡¢º¤ÏÇ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®Ž¥Ž¥Ž¥¹â»ÔÀûÉ÷¤âÄ¾·â¡§½°±¡Áª¸¡¾Ú①¡Ú¿·³ã¡Û
2·î8Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¡£¸©Æâ¤Î5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬Á´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤¬〝¶§〟¤È½Ð¤¿Í×°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ï¥±¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò»¶¤Î1½µ´ÖÁ°－
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦3¶è¤ÇÍîÁª ¹õ´ä±§ÍÎ»á
¡Ö¤Ê¤Ë¤»µÞ¤ÊÏÃ¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¤É¤¦Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤êÎÏ¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¢£ÃæÆ»¡¦2¶è¤ÇÍîÁª(ÈæÎãÉü³è) µÆÅÄ¿¿µª»Ò»á
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤×¤ó¤×¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Á°²ó(2024Ç¯)¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´¾¡¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡£
5¿ÍÁ´°÷¤¬ÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬―
²ò»¶Ä¾¸å¤ÎÍ¼Êý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º´é¹ç¤ï¤»¤«¤é¡£
¢£ÃæÆ»¡¦1¶è¤ÇÍîÁª(ÈæÎãÉü³è) À¾Â¼ÃÒÆàÈþ»á
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤ËÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
¸ø¼¨4ÆüÁ°¤Ë¡¢µìÎ©·û¸©Ï¢¤È¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤¬½é²ñ¹ç¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇÂÎÀ©¹½ÃÛ¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤Þ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô »ÔÂ¼¹ÀÆóÂåÉ½
¡Ö(Q.°ì½ï¤Ë³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¡©)¤½¤³¤Ï¼ÂºÝ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ²ÃÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¡£¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯ ¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÏÃæÆ»¤Î¸õÊä¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿Î©·û½Ð¿È¸õÊä¤Î±þ±ç¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»ÔµÄ¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤ÈÃæÆ»¸õÊä¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸øÌÀÅÞ ÅÏî´´îÉ× ¿·È¯ÅÄ»ÔµÄ
¡Ö¹õ´ä¤µ¤ó¤Î¸å±ç²ñ¤ÎÊý¡¹ ¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ°÷¤â²¿¿Í¤«Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô »ÔÂ¼¹ÀÆóÂåÉ½
¡Ö(¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬)¸õÊä¼Ô¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤«¤ÇÇ®ÎÌ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ë¡£(Q.¤½¤ì¤¬Åê³«É¼¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡©)´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¤«¤Ê¤È¡£¡×
½ªÈ×¤Î4Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»¤ÎÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤âÍè¸©¡£¿·³ã3¶è¤È5¶è¤ò½ÅÅÀ¶è¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¸øÌÀÉ¼¸Ç¤á¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô
¡Ö(¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë)ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»¤Î°Õ¸«¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é(ÃæÆ»¸õÊä¤ò)¿ä¤½¤¦¤«¤È¡£¡×
¢£¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¼«Ì±ÅÞ¤¬±¦¤Ë¤è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢À¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡£¡×
ANN¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃæÆ»¸õÊä¤Ï»Ù»ýÁØ¤Î95%Á°¸å¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤â¤Û¤Ü¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼²õÌÇÅª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¯¼£³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¹çÎ®¤Ë¤è¤ë¡ØÀ¯ºö¤ÎÉÔ°ìÃ×´¶¡Ù¤¬¸¶°ø¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø ±ÛÃÒÉÒÉ×³ØÄ¹
¡Ö¤È¤¯¤Ë¿·³ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸¶È¯¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÃæÆ»¤Ï¸¶È¯À¯ºö¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡¦¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ëµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿·³ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡×
Î©·û¤ä¹ñÌ±¤ò»Ù¤¨¡¢º£²ó¤ÏÃæÆ»¤ò»Ù±ç¤·¤¿Ï«Æ¯ÃÄÂÎ¡¦Ï¢¹ç¿·³ã¤Î¾®ÎÓ²ñÄ¹¤â¤³¤¦»ØÅ¦¡£
¢£Ï¢¹ç¿·³ã ¾®ÎÓ½ÓÉ×²ñÄ¹
¡ÖµìÎ©·û»Ù»ýÁØ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£À¯ºö¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò´Þ¤á¤ÆËÜ¿Í¤¬°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ä¥³¥¢¤Ê»Ù»ýÁØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì¡£¡×
°ìÊý¡¢ÃæÆ»·ëÀ®¤ÏÊÌ¤ÎÍ¾ÇÈ¤â¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÌîÅÞ¶¦Æ®¡Ù¤¬µ¡Ç½¤·¤ÆµÄÀÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¸©Æâ¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¡£¶¦»ºÅÞ¤ÏÆÈ¼«¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤ò1¶è¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤á¡¢»ö¼Â¾å¡¢Î©·û¸õÊä¤Î¸åÊý»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
