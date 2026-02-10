ウィル <3241> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(18:45)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の19.5円→21円(前の期は19円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年12月期連結業績につきましては、流通事業において、三大都市圏での新規出店が進むなか、住宅の購入に関する成約件数が前期比10.4％増加いたしました。そのうえで、流通事業での中古住宅の取扱件数も同10.9％増加し、「中古×リフォーム×ＦＰ」の引渡件数も同12.6％増加するなど、営業利益及び経常利益が業績予想を上回る着地となりました。 これらの結果、売上高をはじめ営業利益、経常利益に関しては連結業績計画を達成するとともに、売上高については９期連続、営業利益及び経常利益は６期連続で過去最高を更新いたしました。 なお、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、本日公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」のとおり、一部の固定資産（当社保有の商業施設）について減損損失222百万円を特別損失に計上したことにより、業績予想を下回りました。



当社は、企業価値の最大化に向け、将来の事業拡大及び財務体質の強化を目的とした内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つと考えております。 また、業績に連動した配当を安定的に実施することを基本方針として、連結当期純利益の30％程度の配当性向を目標としております。 この度の業績修正と今後の業績推移を踏まえ、当期の期末配当金を前回予想の19円50銭から増額し、１株当たり21円00銭とさせていただく予定です。 なお、本件につきましては、2026年３月下旬に開催予定の第31回定時株主総会に付議させていただく予定であります。

