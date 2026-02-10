　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円高の5万8180円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては529.46円高。出来高は6012枚となっている。

　TOPIX先物期近は3894ポイントと前日比39ポイント高、TOPIXの現物終値比は38.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58180　　　　　+580　　　　6012
日経225mini 　　　　　　 58180　　　　　+580　　　 95679
TOPIX先物 　　　　　　　　3894　　　　　 +39　　　　4074
JPX日経400先物　　　　　 35200　　　　　+335　　　　 320
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+4　　　　 565
東証REIT指数先物　　売買不成立

