日経225先物：10日19時＝580円高、5万8180円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円高の5万8180円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては529.46円高。出来高は6012枚となっている。
TOPIX先物期近は3894ポイントと前日比39ポイント高、TOPIXの現物終値比は38.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58180 +580 6012
日経225mini 58180 +580 95679
TOPIX先物 3894 +39 4074
JPX日経400先物 35200 +335 320
グロース指数先物 722 +4 565
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
