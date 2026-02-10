10日(火)の日中は、全県的に晴れて日差しが届き、寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区で7.8℃、上越市高田で7.4℃まで上がりました。そのほかの各地も、昨日より気温が上がり8℃前後になったところが多くなりました。



ただ、今日の晴れも束の間、11日(水)は天気が崩れそうです。



◆11日(水)午前9時の予想天気図

日本付近は、低気圧を含む大きな気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。県内は大気の状態が不安定になり、各地で雨や雪が降りそうです。カミナリを伴って、降り方が強まるところもあるでしょう。



◆11日(水)の天気の移り変わり

朝6時は、広い範囲で本降りの雨となるでしょう。山沿いでは、雪が混じるところもありそうです。日中は、全県的に雨の降り方が強まり、雪になるのは標高が高いところに限られそうです。ただ、夜は内陸や山沿いで雪に変わる見込みで足元が悪くなりそうです。



さらに、日中の雨で雪が緩みますので、雪が多い地域では屋根からの落雪・ナダレに一層の注意をしてください。



◆予想降雪量［10日(火)夜～11日(水)朝にかけて・最大］

上・中・下越の山沿いで最大5cm、平地では各地0cmの予想です。



◆その後の予想降雪量［11日(水)朝～夕方にかけて・最大］

妙高市・十日町・湯沢町周辺で10cm、そのほかの山沿いで5cmの予想です。新たに積雪が大きく増えるほどではないでしょう。平地では、引き続き0cmの予想です。



そして、11日(水)は今日ほどの暖かさはなさそうです。



◆11日(水)の予想最高気温

5℃前後のところが多く、この時期らしい気温に戻るでしょう。

雨の影響で気温の数字よりもヒンヤリと感じられそうですから、今日よりも暖かい服装選びを心がけてください。