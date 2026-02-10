県が抱える課題などについて検討する会議が開かれ、妙高市で進むリゾート開発について議論が交わされました。



妙高市では大型リゾート開発の計画が進められていて、世界22カ国で展開するラグジュアリーホテルブランド『シックスセンシズ』の進出が予定されています。



9日、新潟市で開かれた会議では開発への期待の声が上がる一方、北海道のニセコや長野県の白馬村のように土地の買い占めや物価の上昇を懸念する声があがりました。



これについて、開発に関わる企業の関係者はー



■外資系ファンドPCG 入江大日本副代表

「ニセコ・白馬で問題になっているようなことは妙高で問題にならないように努めていくのが、うちのトップが常々申していること。きちんとしたいいものは地元に受け入れられるが、小さなものの乱造開発は一定限抑止がかかると思っている。」



『シックスセンシズ妙高』は、2028年シーズンに開業予定です。