『葬送のフリーレン』新キャラ登場！借金で意外な姿に 第33話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第5話（通算33話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】新キャラ登場！借金で怒られるシーンも…『葬送のフリーレン』場面カット
13日放送の第33話「北部高原の物流」は、ある酒場町でフリーレンはドワーフのファスと再会する。彼は無類の酒好きで、200年以上も皇帝酒ボースハフトを探しており、自身が掘った坑道の先にその酒が眠っているという。果たして見つかるのか…。そして次に訪れるノルム商会領では、なんとフリーレンに80年前から多額の借金があることが判明し…。
第33話では垣間見えるのは、フリーレンの長い人生におけるさまざまな出会い。フリーレンの古い知り合いであるドワーフ・ファスが200年以上も追い求める皇帝酒ボースハフトに秘められた秘密とは…？さらに、かつてヒンメルたちと旅していた頃、ひとりの商人にした借金がきっかけで、フリーレンが意外な姿を見せることに…。フリーレンの人生の中で積み重ねられてきた、知られざるエピソードが描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
