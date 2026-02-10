この夏、熊本県とJRグループが実施する大型観光キャンペーンを前に、JR西日本のイメージキャラクターを務める中条あやみさんが熊本県知事を訪問しました。

【写真を見る】中条あやみさん「大好きな所がいっぱい」 熊本県とJRグループの観光キャンペーンCM撮影

モデルや俳優として活躍中の中条あやみさんは、熊本県庁で、くまモンや木村敬知事から出迎えを受けました。

大阪府出身の中条さんは、熊本県とJRグループが夏に予定している大型観光キャンペーンに関連するコマーシャル撮影のため、昨日（9日）から熊本を訪れています。

中条あやみさん「熊本のみなさんも温かいし、ご飯も美味しいですし、大好きな所がいっぱいあるので、そういった所を私自身も、もっともっと熊本のいいところを知って、もっともっと色んな方に熊本を楽しんでもらえたらなと思っています」

中条さんは、熊本で開催された東京ガールズコレクションに2回出演した他、フォトエッセイの撮影地も阿蘇と、熊本との縁も深いようです。

コマーシャル撮影ではイルカウォッチングをしたということです。

中条あやみさん「イルカを私自身見ることが初めてだったので、貴重な経験になりました」

中条さんが出演するJR西日本の新コマーシャルは、3月から関西地区などで放送される予定です。