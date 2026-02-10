「恵みの雨になるか？」です。県内では雨の少ない状況が続き天草市では給水制限の措置を検討するなど深刻な問題となっています。10日夜から11日にかけてまとまった雨が降る予想で、農家からは喜びの声もありました。



全域で雨の予報となった10日の熊本県内。多いところであす午後6時までの24時間で50ミリの降水量が予想されていて、ことし一番のまとまった雨になるとみられています。





県内では雨がなかなか降らず、2025年10月～ことし1月にかけて、ほとんどの地域で平年の半分以下の降水量となりました。

深刻なのが天草市です。9日時点で、亀川ダムの貯水率は41.6%、楠浦ダムは31.2%。本渡地区の貯水率はあわせて36.5%で、40%を切っていて、天草市は1人あたり1日20％の節水を呼びかけています。

水不足で心配なのが農作物の成育。タマネギの初出荷は例年よりも2週間ほど遅れる見込みです。こうした中、天草市でも待望の雨が降りました。



タマネギ農家の男性は、「待ちに待った雨でとても嬉しく思います。ほとんど雨が降っていませんので玉太りが鈍くて。でもこの雨が玉太りの追い風になると思います。」と話していました。



ダムの貯水率がさらに下がれば、給水制限の措置を取らざるを得ないというこの問題。今回の雨が恵みの雨となるのか？

天草市は12日、対策会議を開き、対応を協議することにしています。