「金をおろして来い」恐喝容疑で“ピンクのモヒカン髪”タレント市議逮捕　オーナー的立場の飲食店で40代男性殴打

トレードマークであるピンクのモヒカン頭で踊る男。

恐喝などの疑いで逮捕された愛知・稲沢市の市議会議員・山田崇夫容疑者（43）です。

事件は2025年11月、愛知・一宮市の飲食店で起きました。

この店に出資し、オーナー的な立場の山田容疑者と店を訪れていた40代の男性との間でトラブルが発生。

山田容疑者は男性の顔などを拳で複数回殴ったうえで、「金を下ろしてこい」などと言って男性から現金3万円を脅し取り、「どれだけ払えるんだ！」とさらに金銭を脅し取ろうとした疑いが持たれています。

店内での暴行で首などに全治1週間のけがをした男性が警察に相談したことで事件が発覚しました。

山田容疑者は東海地区を中心にタレントとしても活動し、2023年に稲沢市議選に無所属で出馬しました。

トレードマークのピンクのモヒカン姿のまま選挙戦に臨み、福祉事業の拡充などを訴えた結果、2305票を獲得して初当選。

市議として文教厚生委員などを務めながらラジオ番組に出演するなど、タレント活動を継続する中で今回の逮捕に至ったのです。

調べに対し、山田容疑者は「内容は違うところはありますけど、大筋は合っています」と容疑をおおむね認めているといいます。

山田容疑者と被害男性の間に面識はなく、店の清掃を巡ってトラブルになったとみられ、警察が詳しい経緯を調べています。