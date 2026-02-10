2月8日、衆院選を受けた特別番組『選挙サテライト2026〜サナエノミクスに審判!?経済・マーケットの行方〜』（テレビ東京系）が放送された。選挙戦の模様が伝えられたが、番組のメインキャスターを務めた田中瞳アナウンサーに注目が集まっている。

テレビ各局は、投開票日の20時から開票速報として、選挙特番を放送したが、テレビ東京は“快挙”を成し遂げる。

「番組スタート時から画面に『どこよりも早く総理に生直撃!』のテロップを出し、他局よりも早く、開票後の高市早苗首相にインタビューしました。田中アナも『テレビ東京はどこよりも早く、自民党総裁である高市総理に、選挙戦について聞いていくことになります』とアナウンスし、首相への先駆けインタビューをアピールしていました」（スポーツ紙記者）

3時間半にわたって選挙の模様をリポートした田中アナだったが、放送後のXでは

《田中瞳アナの可愛さは異常。天使かな?》

《田中瞳さんがかわいいので選挙サテライト見てます》

《全体的に落ち着いたトーンで、何より田中瞳アナが猛烈にカワイくて、選挙特番はテレ東が一番印象がイイ》

など、田中のビジュアルに驚く声が聞かれていた。

「近年、セミロングにしていた時期もあった田中アナですが、今回はおなじみのショートヘアーでした。ジャケットにパンツスタイルというフォーマルな服装や、ナチュラルメイクの“清楚ビジュ”に、注目が集まったようです」（芸能担当記者）

田中アナは2019年にテレビ東京に入社し、朝の情報番組『Newsモーニングサテライト』でアナウンサーデビューを果たした。ここから、仕事の幅を広げていく。

「2019年にバラエティ番組『モヤモヤさまぁ〜ず2』（以下、『モヤさま』）の4代めアシスタントに就任し、経済報道番組『WBS』にはトレたまキャスターとして出演しました。『モヤさま』では着飾らず、さまぁ〜ずにも物おじしないキャラクターが認知される一方、報道番組では落ち着いた進行が好評です。今回、高市政権の今後を左右する、世間的にも関心の高い選挙特番でメインを務めたことで、局側の田中アナへの、今後の期待がうかがえます」（同前）

テレビ東京では2025年6月、アナウンサーの大江麻理子が退社している。同局で高い人気を誇る看板アナの退社は衝撃を与えたが、田中アナがその不在を埋めつつあるようだ。

「大江さんは『モヤさま』の初代アシスタントを務めた後、『WBS』のメインキャスターとして幅広い世代に認知されました。田中アナもバラエティ、報道と“二刀流”で活躍しており、2025年4月から『WBS』の月曜と金曜のメインキャスターを務め、番組でも重要な役割を担っています。大江さんの後任育成が進んでいるといえるでしょう」（同前）

田中アナが、新たなテレビ東京の“看板”になる日も近いか。