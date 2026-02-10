本格的なバレンタイン商戦の時期を迎え、石川県内のさまざまな店では集客につなげようと、知恵と工夫を施しています。今年のトレンドを取材しました。



街に甘い香りが漂うバレンタインまであと4日。



今がチャンスと言わんばかりにあらゆる店で、さまざまな企画が行われています。



清水 りか 記者：

「特設売り場から伸びる、この赤いじゅうたん。バレンタインストリートと名付けられています」





百貨店の金沢エムザでは、地下一階の食料品フロアに約80メートルの赤いじゅうたん。バレンタインのムードを盛り上げています。金沢エムザ営業五部・干場 正喜 部長：「男性のお客さんが最近増えておりまして、自分用にということで、スイーツ男子が増えているように思います」バレンタインにはチョコレート。定番のこの組み合わせですが、最近では新たなトレンドが注目を集めています。石川県野々市市にあるメンズエステ店では、バレンタインフェアとして普段の7割引きに。プレシャスワン金沢本店・柏田 恵里 店長：「ご自身でこの特別な日に向けて、準備をしておきたいという人が圧倒的に多いです。これをきっかけに美容に興味をもっていただけたらうれしいなと思います」海外では、バレンタインに男性が女性に花を贈ることが定番とされていますが、その風習は日本でも徐々に広がっています。正花園店頭小売課・野村 昌敬 課長：「海外からのお客さんからも結構注文を頂いていて、それに合わせて国内の男性のお客様からの注文も増えています。手軽に渡せるギフトということで選ぶ人が多い」選択肢が増えつつあるバレンタインのプレゼントですが、やはり、気になるのは定番のチョコレートの動向。物価高の影響は、ここにも表れているということです。大和香林坊店・販売促進部・竹内 美咲 さん：「カカオ豆の(価格)高騰も関係しているかなと思うんですけども、一箱自体の値段が上がっているブランドもありますし、中に入っている量が少し減っていたり、フィナンシェとか焼菓子などチョコレートを使ったお菓子の種類が増えています」年々変化するバレンタインの定番。そこには商機に結び付けようとする店側の、”チョコ”っとした工夫と知恵が、あちこちに施されています。