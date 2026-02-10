お酒が入っても「ピー音」なしの危うさ…Nakamuが仕掛ける都市伝説トークに“世界観”をまとわせる実験
●「名探偵津田」の脚本担当が参加
都市伝説を知り尽くした男たちが一堂に会し、酒を片手にトークを繰り広げる前代未聞のイベントが幕を開ける――2月22日、神奈川・横浜のぴあアリーナMMで「都市伝説が集まる秘密の酒場『Bar Hollow』」が開催される。出演するのは、都市伝説の第一人者であるたっくー、シークエンスはやとも、コヤッキーの3人。演出を手掛けるのは、人気ゲーム実況グループ「ワイテルズ」のメンバーで、演出家としても注目を集めるNakamuだ。
YouTube発の都市伝説を、アリーナという巨大空間にどう落とし込むのか。Nakamuにその画期的な戦略と狙いについて話を聞いた。
Nakamu
○都市伝説の第一人者たちが翻弄されながらトーク
――まず、今回のイベント「Bar Hollow」の概要や開催の趣旨などから教えていただけますか？
出演するのは、都市伝説系YouTuberというジャンルをけん引されているたっくーさん、シークエンスはやともさん、コヤッキーさんで、この3人はこれまでも都市伝説のトークライブをたくさんやってこられているんですけど、そこに一種の化学反応を起こしたいと思ったんです。トークライブにストーリーや世界観をまとわせることで、何が起きるのか。それを実験的にやってみようというのが発端ですね。
――これまでのトークライブと決定的に違う点はどこでしょう？
まずはものすごくセットが凝っている、という点がひとつ。今回はフジアールさんという日本で一番優秀な美術セットを作る会社のチームが協力してくれています。『IPPONグランプリ』(フジテレビ)などのセットを作っている会社で、今回上がってきたセット図もめちゃくちゃ豪華でした。そんな本格的なセットの上で都市伝説のアドリブトークをしていただくわけですが、お客さんが没入できる仕掛けもたくさん詰め込んでいます。
――「ストーリーや世界観をまとわせる」というのは具体的にどのようなイメージですか？
僕はもともとYouTubeでゲーム実況やイベントの運営などをしてきました。その中で自分ができることは何かと考えたとき、3人のトークを邪魔しないようにしながら、そのトーク自体を物語で包み込むことだと思ったんです。
昔、欧米では「スピークイージー」と言われた“もぐり酒場”があって、「お金はないけれどお酒が飲みたい」という労働者たちが自分の持っている面白い話を披露することで、お酒を一杯飲ませてもらうという独特なルールがあったらしいんですね。「もし、そんなバーが現代の日本にひっそりと存在していたら」というコンセプトで、彼らがトークしながらお酒を飲むというフォーマットに落とし込みました。
――ただ順番にトークをするだけでなく、背後に「縦軸」のストーリーがあるということですね。
そうですね。「そもそもこのバーは何なんだろう？」「どこにあるんだろう？」といった謎をひも解いていくのが、お客さんにとってもうひとつの楽しみになります。イメージとしては、佐久間宣行さんが作られた『トークサバイバー!』(Netflix)や、『水曜日のダウンタウン』(TBS)の「名探偵津田」に近いかもしれません。
面白話をするブロックの縦軸として、ミステリー要素の強い物語が進んでいく。でも、演者の3人は当日まで中身を全く知らないんですよ。周りの演者やスタッフが物語を進行していく中で、3人はアドリブで翻弄されながらトークを繰り広げる。だから彼ら自身も、今めちゃくちゃドキドキしていると思います。
――制作陣の顔ぶれも、その道のプロフェッショナルばかりだと伺いました。
座組は本当にとてつもないですよ。謎解きやミステリー部分の監修には「名探偵津田」の脚本を書いている構成作家の矢野了平さんが入ってくださっていて、矢野さんご自身もすごく楽しんでやってくれています。映像監督は、東京03さんやバカリズムさんからも絶大な信頼を得ている住田崇さん。都市伝説ライブとしては、過去に例がない規模とクオリティになると思います。
●観客が「信じるか信じないか」をジャッジ
――他にも、従来のトークライブとの違いはありますか？
お酒を飲みながらトークをする、という点もなかなか新しいと思います。普段、YouTubeでは動画を公開する際に「ピー音」を入れたり、カットしたりという編集が入るのが普通ですが、オフラインのライブでは、その「ピー音」の部分が生で聞けちゃう。しかもお酒が入ることでより口が軽くなって、本当なら伏せるようなところまでポロッと出ちゃうかもしれない。そんな危うさも魅力のひとつですね。
――先ほど「没入できる仕掛け」とおっしゃっていましたが、具体的にどのような仕組みなのでしょう。
都市伝説と言えば「信じるか信じないかはあなた次第」っていう関暁夫さんの有名なフレーズがありますが、受け手側に委ねられる部分が非常に大きいですよね。嘘だと思えば嘘になるし、信じようと思えばどこまでも信じられる。
それを逆手に取って、今回は演者の3人に「お客さんを信じ込ませる」ためにストイックにしゃべってほしいと思っているんですよ。なので、お客さんにはトークごとに、その話を信じるか信じないかをジャッジしてもらいます。で、そのジャッジの結果によって、演者さんには何か良くないアクションが襲いかかる……という仕掛けを考えています(笑)
――それは面白そうですね!
今回はチケット特典として、来場者全員に「ロゴ入りの光るコースター」をお渡しします。これが赤と緑の2色に光るようになっていて、それを使って判定に参加していただく形になっています。
デザインもかなりこだわって作っているので、家に帰ってからもコースターを見るたびに「あの時は赤いランプを点けたな」とか「あの話は信じられなかったな」といった余韻を持ち帰ってもらえるような、思い出のきっかけにしたいと思っています。
○三者三様のアンサンブルに期待
――出演される3人のスタイルについて、それぞれどういったポイントに注目されていますか？
たっくーさんは、情報の出し入れがとにかく上手い。ご自身の感情を混ぜすぎず、事実を積み上げて聞き手に想像させる、非常に硬派でスマートなトークです。逆にコヤッキーさんは、情報を出しながら「自分はこう思った」という推理を混ぜていく。お客さんと一緒に謎を解いていくような一体感を作るのが上手いと思います。
はやともさんは吉本の芸人さんですから、バラエティとしての振りが素晴らしい。政治やお金といった重くなりがちなテーマでも、はやともさんのキャラクターが加わると、エンタメとして純粋に楽しめるようになります。この三者三様のアンサンブルが当日、どう混ざり合うのか、僕も楽しみですね。
――今回はアドリブトークであり、しかもストーリーも織り交ぜるということで、演出もかなり大変だと思いますが、特に苦労されているのはどんな点ですか？
やはりバランスの取り方には苦労していますね。尺に限りがある中で、純粋にトークをたっぷり聞きたい人もいれば、ストーリーを楽しみたい人もいる。そのあん梅がめちゃくちゃ難しいです。ストーリーが邪魔だと思われないように、でも「どういうことなんだろう？」という違和感を持たせて、ストーリーに引き込んでいかないといけません。
あと、もし3人の勘がものすごく悪くて、謎が全然解けなかったらどうしよう……という怖さもあります(笑)。でも、それすらも面白くできるようなバックアッププランは用意していますので、安心してください。
――当日はどんなお客さんに来場していただきたいですか？
個人的には、今まで都市伝説に興味がなかった人にこそ来てほしいです。「都市伝説のライブ」という敷居を高く感じず、お酒を飲みながら面白い話を聞く時間、という気軽な気持ちで遊びに来てくれたらうれしいですね。
ワイテルズの頃から僕を応援してくださっている方々にも、「Nakamuのエッセンスが効いているな」と感じてもらえる作品に仕上げていますので、ぜひ会場にお越しください。
●Nakamu1998年、神奈川・横浜市生まれ。ゲーム実況グループ「White Tails」の発起人でありプロデューサー。物語性のある謎解き、99年後の展示会、武道館での３日間イベントの企画・演出・プロデュースなどを手掛け、小説執筆、作詞などマルチな分野に携わるクリエイター。ラジオ番組『エンタメPalette!!』(TOKYO FM)にも出演する。
