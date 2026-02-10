タイBLリメイクドラマ、“約50秒台詞なし”無音シーンから2度のキス「一気に惹きつけられた」「空気感が魅力的すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（FODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第3話が、2月8日に配信された。キスシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】タイBLリメイクドラマ出演のイケメン俳優2人、会見中に密着
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・沙羅が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
沙羅との関係について同級生から問い詰められていた楓。そこへ沙羅と、幼なじみの飯村大河（中山脩悟）が駆けつけ窮地を救うと、そのまま2人は楓の作業を手伝うことに。他人の食べかけは絶対に口にしないはずの沙羅が、楓の食べかけを平然と口にする姿を見て、驚いた大河は沙羅を呼び出し事情を問い詰める。
話が終わり部屋に戻ると、そこには眠っている楓の姿があった。沙羅は愛おしそうに楓の頭をなで、顔を近づけるが、理性を保ち引き返そうとする。その瞬間、楓が沙羅の腕を掴み「しないの？」と一言。「寝込みを襲うのはよくないから」と返す沙羅に、「もう起きてる」と答える楓。静まり返った部屋で、2人はゆっくりと2度、唇を重ねた。
沙羅が部屋の扉を開けてから、挿入歌「parallel」（荒井麻珠）が流れ出すまで、セリフのない時間が約50秒間。この静寂が2人の距離感を際立たせ、その後のキスシーンへ繋がる演出に、視聴者からは「一気に惹きつけられた」「映像が美しすぎて目を奪われる」「空気感が魅力的すぎる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
