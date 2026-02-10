山下智久、代官山に降臨 クラシカルコート羽織りクールな装い【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の山下智久が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】山下智久、代官山に降臨
ディオール ビューティー アンバサダーを務める山下は、ウールのコートにシャツ、赤いネクタイを合わせ、ボトムスはデニムで外した装いで登場。ファッションのポイントを問われると「クラシカルなコートにカジュアルなスウエットのインナーをあわせて。リスペクトを持ちながらも新しいものを取り入れた、チャレンジングなファッションがポイントです」と明かした。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。（modelpress編集部）
